Alex de Souza'dan bomba Fenerbahçe paylaşımı! Koptu geliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vitor Pereira'nın gidişinden beri teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim ortaya atıldı. Sarı-Lacivertli taraftarların çok istediği Brezilyalı efsane isim Alex de Souza sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin bir diğer eski futbolcusu Fabio Luciano'nun yaptığı ''Bir gün tekrar birlikte...'' paylaşımını kendi sosyal medya hesabında paylaşan Alex de Souza akıllarda soru işareti bıraktı. Bu hamlesiyle Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran Alex de Souza, sosyal medyada gündem oldu. Şu anda Brezilya ekiplerinden Sao Paulo’nun U20 takımını çalıştıran Alex de Souza'ya teklif yapılması halinde sözleşmeyi kabul edeceği konuşuluyor.



