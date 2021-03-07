Alex Ferguson yaşadıklarını anlattı

İngiliz ekibi Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, 2018'in mayıs ayında geçirdiği beyin kanaması sonrasında hafızasını ve sesini kaybetmekten korktuğunu belirtti.

79 yaşındaki eski İskoç teknik adam, hayatını konu alan "Sir Alex Ferguson: Asla Pes Etme" isimli belgesel hakkında çevrim içi düzenlenen etkinlikte konuştu.

Beyin kanaması geçirdiği güne dair fazla bir şey hatırlamadığını kaydeden Ferguson, "O cumartesi sabahı bayıldığımda neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece düştüğümü hatırlıyorum, bir de hava güzeldi. İnsanlar hastanede oturup konuştuğumu söylüyorlar ama bunlar benim aklımda yok" ifadelerini kullandı.

O dönem konuşmasıyla ilgili sorunlar yaşadığını açıklayan Ferguson, "Sesimi kaybettim, ağzımdan tek bir kelime bile çıkaramadım. Oldukça korkutucu bir durumdu. Doktorlar yanıma geldiğinde çaresiz hissettiğim için ağlıyordum" diye konuştu.

Ferguson, daha sonra bir konuşma terapistiyle çalışmaya başladığını ve 10 gün içinde sesini geri kazandığını aktardı.