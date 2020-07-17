Alex Hamilton Galatasaray Doğa Sigorta'da

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı guard Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ALEX HAMILTON KİMDİR?

5 Ekim 1993'te dünyaya gelen Alex Hamilton, basketbol kariyerine doğduğu şehirde bulunan Chipley Lisesi'nde başladı. Kolej tercihini ise 2012 yılında Louisiana Tech'ten yana kullandı ve dört yıl boyunca Louisiana Tech forması giydi. Louisiana Tech tarihinin en fazla sayı üreten, en fazla asist yapan ve en fazla top çalan beş oyuncusu arasında yer aldı. 19.8 sayı, 5.7 ribaund, 6.2 asist ve 2 top çalma istatistikleri yakaladığı kolej kariyerinin son yılında Conference USA Yılın Oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

