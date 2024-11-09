Alex ile Volkan Demirel yıllar sonra buluştu! Antalyaspor, Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor evinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Bodrum FK'yi 3-2 mağlup etti.

ALEX İLE VOLKAN DEMİREL BULUŞTU

Fenerbahçe'nin iki efsanesi Alex de Souza ve Volkan Demirel, teknik direktör olarak yıllar sonra buluştu.

VOLKAN DEMİREL MAĞLUP AYRILDI

Antalyaspor, iki maç aradan sonra iç sahada kazandı ve puanını 14'e yükseltti. Bodrumspor'un ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor haftayı BAY geçerken, Bodrum FK evinde Galatasaray'ı konuk edecek.