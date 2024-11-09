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Alex ile Volkan Demirel yıllar sonra buluştu! Antalyaspor, Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.11.2024 16:02
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Süper Lig'in 12'nci haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Bodrum FK'yı 3-2 yendi. Ligin 32'nci haftasında Antalyaspor - Bodrum FK arasında oynanan karşılaşma öncesinde oyuncular seremoniye 'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz' yazılı pankart ve üzerlerinde de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu tişörtler ile çıktı.

Alex ile Volkan Demirel yıllar sonra buluştu! Antalyaspor, Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor evinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Bodrum FK'yi 3-2 mağlup etti.

ALEX İLE VOLKAN DEMİREL BULUŞTU

413367_TRENDYOL-SUPER-LIGIN-12NCI-HAFTASINDA-

Fenerbahçe'nin iki efsanesi Alex de Souza ve Volkan Demirel, teknik direktör olarak yıllar sonra buluştu.

VOLKAN DEMİREL MAĞLUP AYRILDI

413365_TRENDYOL-SUPER-LIGIN-12NCI-HAFTASINDA-

Antalyaspor, iki maç aradan sonra iç sahada kazandı ve puanını 14'e yükseltti. Bodrumspor'un ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor haftayı BAY geçerken, Bodrum FK evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

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Antalyaspor Bodrum bodrumspor
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