Alex'in paylaşımına adeta yorum yağıyor!

İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirildi. Kartal, 2014-2015 ve 2021-2022 sezonun ikinci yarısında da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Uzun yıllar Fenerbahçe formasını giyen İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde Joachim Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını da üstlenmişti.

İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014-2015 sezonunu tek kupayla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Kartal yönetimindeki iki döneminde tüm kulvarlarda çıktığı 67 resmi maçta 42 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 130 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 62 gol gördü.

2014-2015 sezonunda şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, cezası nedeniyle Avrupa kupalarına katılamamıştı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Bursaspor'a elenmişti.

Sarı-lacivertliler, 25 Ağustos 2014'te oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a penaltılarda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kartal yönetiminde Fenerbahçe, ligde 6 hafta zirvede kaldığı 2014-2015 sezonunda iç sahada en başarılı takım olurken, deplasman puan cetvelinde ise 3. sırada yer almıştı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın yarım sezon çalıştığı 2021-2022 sezonunu da 2. sırada tamamladı.

ALEX'TEN PAYLAŞIM

Alex de Souza sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "2023/24 sezonunda bol şans dilerim hocam. Brezilya'dan sizi çokça destekliyorum." ifadelerini kullandı. Brezilyalı efsanenin bu paylaşımına adeta yorum yağdı. Sarı-lacivertli taraftarlar Alex'e çağrı yaparak İsmail Kartal'ın yanında onu da görmek istediklerini söyledi.



