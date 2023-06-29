SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Alex'in paylaşımına adeta yorum yağıyor!

Alex'in paylaşımına adeta yorum yağıyor!

29.06.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu için teknik direktörlüğe getirdiği İsmail Kartal, sarı-lacivertli futbol takımında üçüncü kez bu görevi üstlenecek. İsmail Kartal'ın açıklanmasının ardından eski Fenerbahçeli oyuncu Alex'ten bir paylaşım geldi.

Alex'in paylaşımına adeta yorum yağıyor!

İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirildi. Kartal, 2014-2015 ve 2021-2022 sezonun ikinci yarısında da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Uzun yıllar Fenerbahçe formasını giyen İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde Joachim Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını da üstlenmişti.

İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE KARNESİ

649bdf3d4e3fe0085c7bfb0e

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014-2015 sezonunu tek kupayla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Kartal yönetimindeki iki döneminde tüm kulvarlarda çıktığı 67 resmi maçta 42 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 130 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 62 gol gördü.

2014-2015 sezonunda şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, cezası nedeniyle Avrupa kupalarına katılamamıştı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Bursaspor'a elenmişti.

Sarı-lacivertliler, 25 Ağustos 2014'te oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a penaltılarda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kartal yönetiminde Fenerbahçe, ligde 6 hafta zirvede kaldığı 2014-2015 sezonunda iç sahada en başarılı takım olurken, deplasman puan cetvelinde ise 3. sırada yer almıştı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın yarım sezon çalıştığı 2021-2022 sezonunu da 2. sırada tamamladı.

ALEX'TEN PAYLAŞIM

Screenshot_1

Alex de Souza sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "2023/24 sezonunda bol şans dilerim hocam. Brezilya'dan sizi çokça destekliyorum." ifadelerini kullandı. Brezilyalı efsanenin bu paylaşımına adeta yorum yağdı. Sarı-lacivertli taraftarlar Alex'e çağrı yaparak İsmail Kartal'ın yanında onu da görmek istediklerini söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen duyurduFenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen duyurdu
Icardi'nin yeni adresi çok büyük ihtimalle belli oldu...Icardi'nin yeni adresi çok büyük ihtimalle belli oldu...
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Icardi'yi çok kızdıracak! "Karımı taciz etti"Beşiktaş'ın yeni golcüsü Icardi'yi çok kızdıracak! "Karımı taciz etti"
Anahtar Kelimeler:
Alex de Souza fenerbahçe atan sezon iyet da,

En Çok Okunan Haberler

Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti

Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İşte 5 kişiye mezar olan denizaltının karaya çıkarılan enkazı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İşte 5 kişiye mezar olan denizaltının karaya çıkarılan enkazı

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen duyurdu

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen duyurdu

Galatasaray stadyumunun adı değişti!

Galatasaray stadyumunun adı değişti!

Gedson ve Torreira planı!

Gedson ve Torreira planı!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı geliyor!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.