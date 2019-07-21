Mynet Trend

Alex Moreno, Real Betis'e transfer olamadığı için depresyona girdi

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 21.07.2019 23:16 | Son Güncelleme

İspanyol basını, geçtiğimiz sezon La Liga'da küme düşen Rayo Vallecano'nun tecrübeli oyuncusu Alex Moreno'nun Real Betis'e transfer olamadığı için depresyona girdiğini yazdı. Futbolcunun yakın arkadaşları Moreno'nun günlerdir yemek yemediğini söyledi.

Alex Moreno, Real Betis'e transfer olamadığı için depresyona girdi

Geçtiğimiz sezon La Liga'dan düşen Rayo Vallecano'nun sol kanat oyuncusu Alex Moreno, Real Betis'e transferinin gerçekleşmemesinin ardından zor günler yaşıyor.

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre; Real Betis, 26 yaşındaki futbolcu için Vallecano'ya 8 milyon Euro teklif etti. Ancak kulüp başkanı futbolcuyu 12 milyon Euro'dan az bir ücrete satmayacaklarını belirterek Betis'i reddetti.

YEMEK YEMİYOR, UYKU UYUMUYOR
Bunun üzerine Real Betis'e gitmeyi çok isteyen Moreno'nun depresyona girdiği belirtildi. İspanyol gazetesine konuşan futbolcunun yakın arkadaşları, Alex Moreno'nun günlerdir yemek yemediğini ve uyumadığını belirtti.

5 yıldır Vallecano forması giyen Moreno'nun takımının oynadığı sezon öncesi hazırlık maçlarında da yer almadığı ve sağlık durumunun da gün geçtikçe kötüye gittiği kaydedildi.

PARTNERGüreşçi denizde aşka geldi!Güreşçi denizde aşka geldi!
Bomba iddia! Dünya bu takası konuşacakBomba iddia! Dünya bu takası konuşacak
Flaş açıklama: ''Falcao nereye giderse...''Flaş açıklama: ''Falcao nereye giderse...''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alex Moreno Real Betis Rayo Vallecano

En Çok Okunan Trend Haberler

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Sahiller doldu, taştı

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Sahiller doldu, taştı

İnanılmaz anlar! Önce öptüler sonra... O anne baba görüntülendi

İnanılmaz anlar! Önce öptüler sonra... O anne baba görüntülendi

'Belediye Başkanı kendisine ikinci maaş bağladı' iddiaları çok konuşulmuştu! Yanıt geldi

'Belediye Başkanı kendisine ikinci maaş bağladı' iddiaları çok konuşulmuştu! Yanıt geldi

Yeni imajı olay olmuştu! Rol arkadaşından yorum geldi

Yeni imajı olay olmuştu! Rol arkadaşından yorum geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hasan Şaş kendinden geçti! Beğeni yağdı

Hasan Şaş kendinden geçti! Beğeni yağdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yüzme yarışındaki skandal olayda flaş gelişme!

Yüzme yarışındaki skandal olayda flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bomba iddia! Dünya bu takası konuşacak

Bomba iddia! Dünya bu takası konuşacak

Lautaro Martinez: Nereye giderse Falcao'yu takip ettim, o dünyanın en iyi forveti

Flaş açıklama: ''Falcao nereye giderse...''

Eljif Elmas, sosyal medyadan veda mesajı paylaştı

F.Bahçe'de ayrılık! Sosyal medyadan paylaştı

Yusuf Yazıcı için Lazio'dan çılgın teklif! 20 milyon Euro

Yusuf Yazıcı için inanılmaz teklif

Mbaye Diagne, 14 milyon Euro bedelle Galatasaray'dan Al Nasr'a transfer oluyor

Mbaye Diagne için bomba iddia! İşte yeni takımı

Gerard Pique, Trabzonspor'un yeni forma tanıtımının videosunu beğendi

Pique'den Trabzonspor paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.