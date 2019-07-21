Alex Moreno, Real Betis'e transfer olamadığı için depresyona girdi

Geçtiğimiz sezon La Liga'dan düşen Rayo Vallecano'nun sol kanat oyuncusu Alex Moreno, Real Betis'e transferinin gerçekleşmemesinin ardından zor günler yaşıyor.

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre; Real Betis, 26 yaşındaki futbolcu için Vallecano'ya 8 milyon Euro teklif etti. Ancak kulüp başkanı futbolcuyu 12 milyon Euro'dan az bir ücrete satmayacaklarını belirterek Betis'i reddetti.

YEMEK YEMİYOR, UYKU UYUMUYOR

Bunun üzerine Real Betis'e gitmeyi çok isteyen Moreno'nun depresyona girdiği belirtildi. İspanyol gazetesine konuşan futbolcunun yakın arkadaşları, Alex Moreno'nun günlerdir yemek yemediğini ve uyumadığını belirtti.

5 yıldır Vallecano forması giyen Moreno'nun takımının oynadığı sezon öncesi hazırlık maçlarında da yer almadığı ve sağlık durumunun da gün geçtikçe kötüye gittiği kaydedildi.

