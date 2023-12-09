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Alex Oxlade-Chamberlain derbide beraberliği getirdi bu golle Fenerbahçe'ye bir ilki yaşattı!

09.12.2023 20:05 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Beşiktaş-Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İlk 24 dakikasında 2 golün kaydedildiği mücadelede Beşiktaş'ın yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain attığı golle Sarı-Lacivertliler'e bu sezon bir ilki yaşattı. İşte detaylar...

Alex Oxlade-Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain

İNG İngiltere
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk ederken, karşılama müthiş bir çekişmeye sahne oldu.

Mücadelenin henüz ilk 24 dakikasında 2 gol kaydedilirken, Fenerbahçe'nin 10. dakikada Dzeko ile attığı gole yanıt 24. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi.

İLKİ BAŞARDI

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Chamberlain skoru 1-1'e getiren bu golle Fenerbahçe'ye bu sezon deplasmanda gol atmayı başaran ilk isim oldu.

HEM FENERBAHÇE'YE HEM GALATASARAY'A...

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Öte yandan Alex Oxlade-Chamberlain, Mario Gomez'den (2015/16) bu yana Beşiktaş forması giydiği ilk Süper Lig sezonunda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe filelerini havalandıran ilk oyuncu oldu.

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