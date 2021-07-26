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Alex Teixeira'nın eşine: Come to Beşiktaş yenge

26.07.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Alex Teixeira'nın eşinin son paylaşımına binlerce yorum yağdı.

Alex Teixeira'nın eşine: Come to Beşiktaş yenge

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği yıldız isim Alex Teixeira, kısa bir süre önce gelen transfer tekliflerini menajeriyle görüşmek üzere Dubai'ye gitti. Brezilyalı ismin eşinin Dubai'den yaptığı paylaşımı Beşiktaş taraftarları yorum yağmuruna tuttu. Kısa süre içinde 100 bin yorum alan fotoğraf sosyal medyanın gündem konusu haline geldi.

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31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Dubai'ye gitmesinin ardından geçen hafta, "Geleceğimle ilgili son iddialar nedeniyle, ailemle birlikte karar verebilmek için menajerimle görüşmek üzere Dubai'ye geldim. Transferle ilgili kararı ben veya menajerim söyleyecektir" açıklamasını yaptı.

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Transfer görüşmelerinin yanı sıra eşi Thais Cristina ile birlikte Dubai'yi gezen Alex Teixeira kısa bir süre içerisinde geleceği hakkında karar verecek. Thais Cristina, Alex Teixeria ile gezdikleri yerlerden fotoğraflar paylaşırken, bir fotoğrafın altına binlerce yorum yazıldı.

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Beşiktaş taraftarları, Thais Cristina'ya "Yenge" diye hitap ederken, binlerce "Come to Beşiktaş" yorumları yapıldı. Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbul'un Dubai'den daha güzel olduğunu belirterek, Alex Teixeira'nın siyah-beyazlı takıma imza atması halinde mutlu olacaklarını vurguladılar.

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HAFTA İÇİ GELEBİLİR

Kara Kartal’ın prensipte anlaştığı yıldız oyuncuyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Dubai’de yeni menajeri ile bir araya gelen Alex Teixeira’nın, kendisine Al Nasr Kulübü’nden gelen teklife rağmen Beşiktaş’ta oynayıp Avrupa’da kariyerine devam etmek istediğini belirtti.

İmza parası için yaşanan sıkıntının da aşılmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, önümüzdeki hafta içerisinde sağlık kontrolü ve imza için kulübün davetine uyup, İstanbul’a gelmesi bekleniyor.


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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
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