Alex Telles: Galatasaray'ı ömür boyu unutamam

2014-2016 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve şu sıralarda İngiliz devi Manchester United için mücadele veren 28 yaşındaki sol bek Alex Telles, İstanbul'daki günlerini anlattı ve hedeflerine değindi. İşte Alex Telles'in sözleri...

"G.SARAY BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

İstanbul'a çok büyük sevgim var. Orada 2 yıl yaşadım, Galatasaray bana Avrupa'nın kapılarını açan kulüp. Galatasaray, benim için çok özel bir takım. Bana Şampiyonlar Ligi'nde dolu bir statta oynama şansı verdiler. Türklerin fanatiklikliğinin farkındaydım ve havaalanında ülkeye ilk ayak bastığımdan sonra harika bir parti başladı.

"ÖMÜR BOYU UNUTMAM"

Gençtim ve ilk başlarda korktum ancak sonra bana inanılmaz bir özgüven verdiler. Galatasaray'da 2 yıl geçirdim ve 4 kupa kazandım. Şehir harikaydı, büyük ve farklı bir kültür, farklı bir dil demekti. Bu benim karakterimi zenginleştirmemi sağladı. Kariyerimde çok güzel bir bölümdü, ömür boyu unutamayacağım şeyler yaşadım.

"MANCINI'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Milan da kariyerimin önemli bir bölümünü geçirdiğim yer oldu. Saha dışında da çok şey öğrendim. Galatasaray'da hocam olan Mancini beni İtalya'ya götürdü. Ona çok büyük saygım var. Ondan çok şey öğrendim, pozisyon almayı, daha iyi yemeyi, daha iyi giyinmeyi öğrendim. Milano gerçekten modanın şehri, birçok şey öğreniyorsun.

"KİLO ALDIM VE KAS YAPTIM"

Premier Lig'e gittikten sonra fiziksel, taktiksel ve kültürel olarak adapte olmak zorunda olduğumu biliyordum. İngiliz futbolunun fizikselliğine alışmak için birkaç kilo aldım ve kas yaptım. Dünyanın en rekabetçi ligi, kariyerimde gerçekten büyük bir adım oldu. Benim hayalim Premier Lig'de, Manchester United gibi bir kulüpte oynamaktı ve bunu başardım.

"MANU TARİHİNE GEÇMEK İSTİYORUM"

Manchester United'da kalmak, kendimi kanıtlamak, kulübün tarihine geçmek istiyorum. Porto'da yaptığımı tekrarlamak benim hedefim. Fiziksel ve taktiksel olarak daha güçlüyüm. Bence doğru yoldayım.

"MİLLİ TAKIM'A DÖNMEK İSTİYORUM"

Premier Lig'e giderken hedeflerimden biri de Brezilya Milli Takımı'na adımımı atmaktı. Henüz olmadı ancak ben vazgeçen biri değilim. 28 yaşındayım ve Brezilya Milli Takımı'na vereceğim şeyler olduğuna inanıyorum. Milli Takım'a dönmek benim en büyük amaçlarımdan biri.



