Alex'ten Emre Belözoğlu'na mesaj

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex, Emre Belözoğlu için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Eski takım arkadaşı Emre ile olan fotoğraflarını paylaşan Alex, tecrübeli futbolcunun içinde bulunduğu duygusal durumu bildiğini söyledi.

Alex, "Bu anları daha önce yaşadığım için, haliyle yarattığı duygu karmaşasını da biliyorum. Profesyonel Futbolculuk hayatının son dakikalarının tadını çıkarmanı ve en iyi anılarını ömür boyu saklamanı dilerim" dedi.

Kariyerine sportif direktör olarak devam etmesi planlanan Emre'ye başarılar dileyen Brezilyalı eski yıldız, "Pazartesi gününden itibaren alacağın tüm görevlerde başarılar dilerim. Seninle aynı soyunma odasını paylaşmak, birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti. Bol Şans Emre!" ifadesini kullandı.

