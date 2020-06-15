Alexander Sörloth, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!

Ligde attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan ancak son 5 maçı boş geçen Alexander Sörloth, Fenerbahçe maçına özel hazırlandı.

Fenerbahçe'ye rakip olduğu 3 maçın 2'sinde ağları sarsmayı başaran ve derbi zaferlerinde büyük rol oynayan Norveçli forvet, salı akşamı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında hem suskunluğunu bozmayı hem de Bordo-Mavililer'i finale taşımayı hedefliyor.

İdmanlarda gol şov yapan 24 yaşındaki futbolcu kritik sınavda teknik heyetin de en güvendiği isimlerin başında geliyor.

