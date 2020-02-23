Alexander Sörloth Trabzonspor'u zirvede tutuyor

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin avroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, ligde bir maçı eksik olan Trabzonspor'un 22 karşılaşmasının tamamında forma giyerek bin 961 dakika görev yaptı.

Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Kaydettiği 19 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı. Sörloth; sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşlaşmasında ise 2 gol kaydetti.

Norveçli santrfor, ikinci yarıda ise şu ana kadar Kasımpaşa maçında 3, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında birer, Beşiktaş müsabakasında 2 gol attı.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 45 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 35'ini Norveçli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda elde etti.