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Alexander Sörloth: Türkiye'yi çok özledim

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 02.12.2020 23:39 | Son Güncelleme

Leipzig'in Başakşehir karşısındaki galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, karşılaşma sonrasında konuştu.

Alexander Sörloth: Türkiye'yi çok özledim

RB Leipzig'in Başakşehir'i 4-3 mağlup ettiği maçta 90+2. dakikada galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, karşılaşmanın ardından konuştu.

Bu sezon 11. maçında ilk golünü atmanın sevincini yaşayan Norveçli oyuncu, "Takımım kazandığı için mutluyum. Benim için önemli bir gol, ilk golüm ve üzerimden bir baskı kalkmış oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi özlediğini belirten Sörloth, "Türkiye'den her gün çok mesaj alıyorum. Trabzonspor taraftarları beni destekliyor ve benim için bunun anlamı çok büyük.Türkiye'yi bazen çok özlüyorum. Türk taraftarlarla özel bir ilişkim vardı, şimdi Almanya'dayım ve buna odaklanıyorum." dedi.

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