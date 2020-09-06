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Alexander Sörloth'un sözleşme detayı ortaya çıktı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

Alexander Sörloth'un sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. Zorunlu satın alma opsiyonu için Norveçli'nin bu sezon maçların yüzde 50'sinde oynaması gerekiyor. 9 milyon euroluk serbest kalma maddesinin yürürlüğe girmesi için ise tapusunun Trabzonspor'da olması şart.

Alexander Sörloth'un sözleşme detayı ortaya çıktı

Süper Lig'in gol kralı Sörloth'u kadrosunda görmek isteyen birçok kulüp var. Haliyle transfer yakıştırması da çok oluyor.

Ancak Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Norveçli yıldızı almak da satmak da zor olacak. Çünkü Trabzonspor, Crystal Palace ile yaptığı 2 yıllık kiralık anlaşmasına göre sezon içinde herhangi bir zamanda oyuncuyu satın alamıyor.

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MAÇLARIN %50'İNDE OYNAMALI

Zira sözleşmedeki 'Zorunlu satın alma' opsiyonunun devreye girmesi için Sörloth'un yeni sezonda maçların yüzde 50'sinde oynaması gerekiyor. Ancak o zaman Trabzonspor 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma hakkı kazanıyor. Yani sezon sona ermeden Sörloth'un tapusunun Trabzon'a geçme ihtimali ve imkanı yok.

ÜÇ TARAFIN DA ANLAŞMASI ŞART

Diğer bir konu da Sörloth'un, Trabzonspor'la yaptığı kişisel sözleşmede yer alan "9 milyon euro getirirse, serbest kalır" maddesi. Bu maddenin yürürlüğe girmesi için de Sörloth'un tapusunun Trabzonspor'a geçmesi gerekiyor. Haliyle sezon bitip, Trabzonspor 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadan, Sörloth'un '9 milyon euroya serbest kalır' maddesi de devreye giremiyor.

Peki Sörloth bu şartlarda Avrupa'ya transfer yapamaz mı? Yapabilir. Ancak bunun için 3 tarafın (Crystal Palace, Trabzonspor ve Sörloth) bir araya gelip yeni bir sözleşme düzenlemesi yapması gerekiyor. Aksi halde taraflardan hiçbiri tek başına böyle bir alım-satım olayını gerçekleştirecek yetkiye sahip değil. Durum tam bir arapsaçı...

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SATIŞTAN SÖRLOTH'A PAY VERİLECEK

Trabzonspor cephesinin planı ise sezonun tamamlanmasından sonra işleyecek. Karadeniz ekibinin hayali Norveçli oyuncunun tapusunu alma hakkı kazandıktan sonra, kendisiyle yeniden masaya oturmak ve uzun soluklu bir sözleşme imzalamak. Trabzonspor bu yeni sözleşmede Sörloth'a yurt dışına transfer konusunda da farklı seçenekler sunmaya hazır.

Karadeniz ekibinin kafasında, Sörloth'un sezonluk ücretine zam yapıp, 9 milyon euroluk serbest kalma maddesini yükseltmek bulunuyor. Ayrıca yeni sözleşmede Norveçli oyuncuya ve menajerine satıştan pay verme durumu olacak. Ancak bütün bu hesaplar için taraflar sezon sonunu beklemek durumunda.


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