Alexander Sörloth'un sözleşme detayı ortaya çıktı

Süper Lig'in gol kralı Sörloth'u kadrosunda görmek isteyen birçok kulüp var. Haliyle transfer yakıştırması da çok oluyor.

Ancak Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Norveçli yıldızı almak da satmak da zor olacak. Çünkü Trabzonspor, Crystal Palace ile yaptığı 2 yıllık kiralık anlaşmasına göre sezon içinde herhangi bir zamanda oyuncuyu satın alamıyor.

MAÇLARIN %50'İNDE OYNAMALI

Zira sözleşmedeki 'Zorunlu satın alma' opsiyonunun devreye girmesi için Sörloth'un yeni sezonda maçların yüzde 50'sinde oynaması gerekiyor. Ancak o zaman Trabzonspor 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma hakkı kazanıyor. Yani sezon sona ermeden Sörloth'un tapusunun Trabzon'a geçme ihtimali ve imkanı yok.

ÜÇ TARAFIN DA ANLAŞMASI ŞART

Diğer bir konu da Sörloth'un, Trabzonspor'la yaptığı kişisel sözleşmede yer alan "9 milyon euro getirirse, serbest kalır" maddesi. Bu maddenin yürürlüğe girmesi için de Sörloth'un tapusunun Trabzonspor'a geçmesi gerekiyor. Haliyle sezon bitip, Trabzonspor 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadan, Sörloth'un '9 milyon euroya serbest kalır' maddesi de devreye giremiyor.