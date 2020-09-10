Aleyna Çakır cinayetiyle ilgili yeni iddialar! Müge Anlı'da şoke eden açıklama

Aleyna Çakır'ın ölümü hakkında Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

3 Haziran’da Ankara Keçiören’deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunmuştu. Genç kızı, cansız bedenini bulan erkek arkadaşı Ümit Can Uygun'un 17 Nisan günü bayılana kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümit Can Uygun hakkında yeni iddialar kan dondurdu. Ümit Can Uygun'un eski kız arkadaşı canlı yayına bağlanarak Ümit Can'ın uygunsuz ve çıplak fotoğraflarını çektiğini söyledi. Korku içinde konuşan genç kadın şantajla zorla çalıştırıldığını anlattı.

24 yaşındaki genç kadın açıklamasında "Çok dövdü. Artık canıma tak etti. Ölümü göze alıp kaçtım" dedi.

'ÜMİT CAN ALEYNA'YI BEN ÖLDÜRDÜM DEDİ'

Müge Anlı'ya katılan başka bir tanık ise Aleyna Çakır için "Ailesinin zarar görmesinden korkuyordu" dedi. Gizli tanık Ümit Can ile pandemi sonrasında tanıştıdığını söyledi. Gizli tanık açıklamasında şunları söyledi:

"Aleyna'yı bilenler o mekana gelince ona saldırdık ona masa açılmasını istemedik. Ölümünü ona bağlıyorduk. O oturursa biz gidiyoruz dedik. Sabaha karşı Ankara'ya indik. İndiğimiz yerde Ümit Can üç arkadaşı tehdit etmeye başladı. Benim bebeğim olduğunu biliyordu beni bebekle tehdit etti. Aleyna'yı ben öldürdüm siz de elime geçerseniz sizi de öldürürüm dedi."



