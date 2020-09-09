Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu

"Özür dileyerek konuşuyorum suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum Selin ağzıma silah soktu diyen hanımefendi pandemi döneminde benim kız arkadaşımı arayıp benim evimde kalan insan ben cenazesini kendi elimle götürdüm..." diyerek açıklamalar yaptığı sırada Aleyna Çakır'ın anne ve babası sinir krizi geçirerek açıklamalarda bulundu....

Dün gördüm ama çalıştığımız için bugün bağlanabildim. Biz aynı mekanda çalışıyorduk. Aleyna ile Kızılay'da bir mekanda yemek yedik. Aleyna şu an pandemiden çalışamıyorum okumak istiyorum dedi. Aleyna sen memur olabilirsin başvuru yaptın mı diye sordum, ben okumak istiyorum sen üniversite mezunusun sen beni okula yazdırır mısın Ümitcan'dan ayrılman lazım dedim, ben kurtulmaya çalışıyorum siz görmüyor musunuz dedi..."

BÜmitcan Uygun, ben cenazesini kendi elimle adli tıpa kadar götürdüm dediğinde, Aleyna Çakır'ın ailesi isyan etti. Cumhurbaşkanı'na seslenen acılı baba Mehmet Esen devletten yardım istedi. Dayanamayan aile tutuklayın bunu lütfen diyerek devletten ve yetkililerden yardım istedi. Bende kimseden korkmuyorum diye feryat eden anne Esen " Benimde Allahım var, devletim var, Cumhurbaşkan'ım var" diye isyan etti.

AĞIZINA SİLAH SOKMUŞ!

Yayına katılan Aleyna Çakır'ın arkadaşı Selin Ersoy üstündeki kıyafeti açık buldu diye Ümitcan'ın Aleyna Çakır'ın ağızına silah soktuğunu söyledi. O sırada çırpınan Aleyna'yı gören arkadaşı polisi arıyorum diye tehdit edince kaçıp gitmiş. Bunları duyan Aleyna Çakır'ın annesi kendini tutamayarak ağlamaya başladı.



ALEYNA ÇAKIR OLAYINDA NELER OLMUŞTU?

Daha hayatının baharında olan Aleyna Çakır'ın ölüm haberi hem ailesini hem de arkadaşlarını hüzne boğdu. Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor. Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.

