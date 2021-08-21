Aleyna Çakır ve Esra Hankulu ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan ünlülere şok

Türkiye'nin Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi olarak tanıdığı Ümitcan Uygun, ünlülere savaş açtı. Uygun'a, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecralarından hakaret edildiği gerekçesiyle avukatı suç duyurusunda bulundu. Bugüne kadar bini aşkın kişi hakkında Uygun'a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilirken bu isimler arasında ünlüler de yer alıyor.

ÜNLÜ İSİMLERE SUÇ DUYURUSU

Sabah'tan İlker Turaj'ın haberine göre, Uygun'a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan ünlüler arasında Deniz Akkaya, Fatih Ürek, Kemal Doğulu, Didem Şarman, Ayşe Arman, Hadise ve Turgay Demirel de bulunuyor.

