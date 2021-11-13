Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında ve nereli?

Survivor programına katıldıktan sonra magazin gündeminde adı sıklıkla geçen Aleyna Çalışkan Instagram'da "aleynaclsknn" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. Aleyna Çalışkan'ın hobileri arasında dans etmek yer alıyor. Survivor'da gönüllüler takımında yer alan Aleyna Çalışkan'ın hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar...

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

15 Temmuz 1998 doğumlu Aleyna Çalışkan 23 yaşında. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çalışkan 12 yaşından beri spor ile ilgileniyor. Voleybol, karate, badminton ve boks sporlarına ilgi duyuyor. Profesyonel olarak vücut geliştirmeyle ilgilenen Çalışkan fitness alanında da Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgi duyan Aleyna Çalışkan pilates eğitmenliği de yapıyor.



