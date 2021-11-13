MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında ve nereli?

Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında ve nereli?

13.11.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Çalışkan, ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor 2021'e katılmış ve kırmızı takımda yer almıştı. Aleyna Çalışkan'ın vücut geliştirme ve fitness alanında Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. İşte detaylar...

Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında ve nereli?

Survivor programına katıldıktan sonra magazin gündeminde adı sıklıkla geçen Aleyna Çalışkan Instagram'da "aleynaclsknn" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. Aleyna Çalışkan'ın hobileri arasında dans etmek yer alıyor. Survivor'da gönüllüler takımında yer alan Aleyna Çalışkan'ın hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında ve nereli?

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

15 Temmuz 1998 doğumlu Aleyna Çalışkan 23 yaşında. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çalışkan 12 yaşından beri spor ile ilgileniyor. Voleybol, karate, badminton ve boks sporlarına ilgi duyuyor. Profesyonel olarak vücut geliştirmeyle ilgilenen Çalışkan fitness alanında da Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgi duyan Aleyna Çalışkan pilates eğitmenliği de yapıyor.

Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın aşk pozu sosyal medyayı salladı!Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın aşk pozu sosyal medyayı salladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni evinin kirası 80 bin TL Yeni evinin kirası 80 bin TL
PARTNERCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendiCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaşAşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

Samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

Melisa paylaştı! İşte Hakan Ural'ın son hali...

Melisa paylaştı! İşte Hakan Ural'ın son hali...

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Süleyman Çakır dönüyor! Sosyal medya yıkıldı

Süleyman Çakır dönüyor! Sosyal medya yıkıldı

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Nihat Doğan, Mehmet Ali Erbil’in FETÖ'cü olduğunu iddia etti

Nihat Doğan, Mehmet Ali Erbil’in FETÖ'cü olduğunu iddia etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Nişanın ilk ayını müstehcen pozlarla kutladı

Nişanın ilk ayını müstehcen pozlarla kutladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.