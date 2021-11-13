Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın aşk pozu sosyal medyayı salladı!

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Bülent' karakteriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Batuhan Karacakaya, Survivor'daki takım arkadaşı Aleyna Çalışkan ile sarmaş dolaş görüntülendi.

Batuhan Karacakaya, Survivor'dan sonra İlayda Şeker, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis Sezer gibi birçok isimle anılmıştı. Fenomen Ata Benli, özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Batuhan Karacakaya'nın, Aleyna Çalışkan ile sarmaş dolaş görüntüsünü, Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Aşk karesi, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Twitter kullanıcıları, ''İki deli birbirini bulmuş'', ''Midesizler'' ve ''İğrenç'' gibi yorumlarda bulundu. İkili, daha önce sık sık bir araya geliyor ve keyifli anlarını, Instagram hesaplarından sevenleriyle paylaşıyordu.



