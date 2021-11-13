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  4. Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın aşk pozu sosyal medyayı salladı!

Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın aşk pozu sosyal medyayı salladı!

13.11.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonunun iddialı ismi Batuhan Karacakaya'nın adı, Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesi, görenleri şaşkına çevirdi. Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu'nun adadaki en yakın arkadaşı olan Aleyna Çalışkan ile yakalandı.

Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın aşk pozu sosyal medyayı salladı!

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Bülent' karakteriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Batuhan Karacakaya, Survivor'daki takım arkadaşı Aleyna Çalışkan ile sarmaş dolaş görüntülendi.

Survivor yarışmacıları Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın el ele göz göze pozu sosyal medyayı salladı!

Batuhan Karacakaya, Survivor'dan sonra İlayda Şeker, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis Sezer gibi birçok isimle anılmıştı. Fenomen Ata Benli, özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Batuhan Karacakaya'nın, Aleyna Çalışkan ile sarmaş dolaş görüntüsünü, Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın aşk pozu sosyal medyayı salladı!

Aşk karesi, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Twitter kullanıcıları, ''İki deli birbirini bulmuş'', ''Midesizler'' ve ''İğrenç'' gibi yorumlarda bulundu. İkili, daha önce sık sık bir araya geliyor ve keyifli anlarını, Instagram hesaplarından sevenleriyle paylaşıyordu.

Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın aşk pozu sosyal medyayı salladı!

Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan'ın aşk pozu sosyal medyayı salladı!


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Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya
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