Aleyna Kalaycıoğlu fena dolandırıldı! Tam 10 bin Euro uçtu gitti

Survivor ile tanınan ve son dönem adı bazı futbolcularla aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Berlin'den dönen Kalaycıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aleyna Kalaycıoğlu yurt dışında dolandırıldığını anlattı. Survivor Aleyna açıklamasında "Güzel geçti, klip çektik. Başıma da bir olay geldi. Sanırım dolandırıldım. Alman yönetmenler bulduk, ön ödemeyi de yaptık ancak telefonlarımızı falan açmadılar" dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu konuşmasının devamında "Klip çekimi için 10 bin Euro (288 bin TL) dolandırıldım. Ben de çok sinirlendim. Türk bir yönetmene çektirdik, yine ne var ise Türklerde var" yorumunda bulundu. (SnobMagazin)