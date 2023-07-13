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  4. Aleyna Kalaycıoğlu fena dolandırıldı! Tam 10 bin Euro uçtu gitti

Aleyna Kalaycıoğlu fena dolandırıldı! Tam 10 bin Euro uçtu gitti

13.07.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasından sonra şarkıcılık kariyeri yapmaya karar veren Aleyna Kalaycıoğlu yurt dışında klip çekimi için hazırlık yaparken dolandırıldı. Survivor Aleyna 10 bin Euro dolandırıldığını açıkladı.

Survivor ile tanınan ve son dönem adı bazı futbolcularla aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Berlin'den dönen Kalaycıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aleyna Kalaycıoğlu yurt dışında dolandırıldığını anlattı. Survivor Aleyna açıklamasında "Güzel geçti, klip çektik. Başıma da bir olay geldi. Sanırım dolandırıldım. Alman yönetmenler bulduk, ön ödemeyi de yaptık ancak telefonlarımızı falan açmadılar" dedi.

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Aleyna Kalaycıoğlu konuşmasının devamında "Klip çekimi için 10 bin Euro (288 bin TL) dolandırıldım. Ben de çok sinirlendim. Türk bir yönetmene çektirdik, yine ne var ise Türklerde var" yorumunda bulundu. (SnobMagazin)

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