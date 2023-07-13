MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Helvacıoğlu ağaç üstünde tatil pozları verdi! Hadise dayanamadı

İrem Helvacıoğlu ağaç üstünde tatil pozları verdi! Hadise dayanamadı

13.07.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu tatil pozlarıyla dikkat çekti. Ağaç üstünde bikinisiyle pozlar veren güzel oyuncunun görünümüne son dönemde en çok konuşulan isimlerden Hadise yorum yapmadan duramadı.

Sen Anlat Karadeniz ile büyük çıkış yakalayan ve son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde Alp Navruz ile başrol oynayan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

HADİSE'DEN YORUM GELDİ

Kaş'ta tatil yapan güzel oyuncu sikinisiyle ağaç üzerinde peş peşe pozlar verdi.

1

İbrahim Tatlıses'e çok ağır sözler! "Eli dursa..." İbrahim Tatlıses'e çok ağır sözler! "Eli dursa..."

Helvacıoğlu, 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Nerede kalmıştık" notunu yazdı.

2

33 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımına dakikalar içinde yorum ve beğeni yağmaya başladı. Şarkıcı Hadise ise paylaşıma "Sinek kuşum" yorumunu yaptı.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses'e çok ağır sözler! "Eli dursa..."İbrahim Tatlıses'e çok ağır sözler! "Eli dursa..."
Anahtar Kelimeler:
Hadise İrem Helvacıoğlu sosyal medya Oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor
TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Saçları fabrikadaki makineye dolanınca kafa derisi tamamen koptu

Saçları fabrikadaki makineye dolanınca kafa derisi tamamen koptu

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Ayak masajı salonunda tamamen çıplak bir halde ölü bulundu

Ayak masajı salonunda tamamen çıplak bir halde ölü bulundu

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.