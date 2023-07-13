İrem Helvacıoğlu ağaç üstünde tatil pozları verdi! Hadise dayanamadı

Sen Anlat Karadeniz ile büyük çıkış yakalayan ve son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde Alp Navruz ile başrol oynayan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

HADİSE'DEN YORUM GELDİ

Kaş'ta tatil yapan güzel oyuncu sikinisiyle ağaç üzerinde peş peşe pozlar verdi.

Helvacıoğlu, 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Nerede kalmıştık" notunu yazdı.

33 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımına dakikalar içinde yorum ve beğeni yağmaya başladı. Şarkıcı Hadise ise paylaşıma "Sinek kuşum" yorumunu yaptı.



