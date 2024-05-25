Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde Survivor'dan elenmişti! Adada yaptıklarını itiraf etti

Survivor'dan geçtiğimiz günlerde Aleyna elenmişti. Yarışmada Yunus Emre ile yaşadıklarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna elendikten sonra açıklamalarıyla da çok konuşuldu.

Kalaycıoğlu, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. görüntülendi. Alışveriş merkezine gelen Kalaycıoğlu, restoran çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"DİZİ VE REKLAM TEKLİFLERİ VAR"

Snobmagazin'in haberine göre, Survivor hakkında konuşan Kalaycıoğlu, "Hayalini kurduğum, canımın çektiği her şeyi yiyorum. Bugün 1 kilo almışımdır" dedi.

Muhabirlerin yeni projeler hakkında sorusuna ise, "Dizi ve reklam için teklifler var ama benim önceliğim müzik" diye cevap verdi.

Ayrıca yaz planlarından bahseden Kalaycıoğlu, "Adada çok güzel şarkı sözleri yazdım. Yetiştirebilirsem yaz sezonuna bomba bir şarkı geliyor" dedi.







