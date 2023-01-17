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Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba sözler! "Ayşe'ye katlanmak mı daha zordu yoksa..."

17.01.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı iddialarıyla son dönemde adından söz ettiren eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay açıklamalar geldi. Survivor Aleyna yarışmada küstüğü Ayşe Yüksel hakkında şoke eden sözler söyledi. "Aleyna Batuhan'a aşık mısın?" sorusuna da yanıt verdi.

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba sözler! "Ayşe'ye katlanmak mı daha zordu yoksa..."

Survivor 2021'de yaşanan Ayşe Yüksel ile Aleyna Kalaycıoğlu kavgası bitmiyor. Yarışmaya iki yakın arkadaş olarak başlayan Ayşe Yüksel ile Aleyna Kalaycıoğlu artık azılı iki düşman. İnci Sözlük'ün yayınına katılan Aleyna Kalaycıoğlu yine Ayşe hakkında olay bir yorum yaptı.

Survivor Aleyna "Ayşe'ye katlanmak mı daha zordu yoksa bu ekonomik koşullarda yurt dışı tatiline çıkmak mı?" sorusuna bomba bir yanıt verdi.

Ekran Alıntısı

Aleyna Kalaycıoğlu açıklamasında "O kıza katlanmak çok daha zor yok yok hatırlıyorum da" diyerek gündem oldu.

"BATUHAN BENİM İÇİN SİLİNMİŞTİR"

Aleyna Kalaycıoğlu Batuhan Karacakaya hakkında sorulan "Batuhan Karacakaya ile neden küstünüz? hiç konuşmaya fırsatınız oldu mu? Batuhan ile hiç duygusal bir şey yaşadınız mı? Batuhan'a aşık mısın?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Arkadaşlar Batuhan’a tabii ki aşık değilim şöyle oldu adada benim ve onun çok yalnız kaldığı bir süreç olmuştu ve biz orada çok güzel bir iletişim yakaladık dertleştik aslında Batuhan'la bu da ekrana farklı yansımış. Batuhan'la yarışmadan çıktıktan sonra iletişim kopukluğu yaşadık herkes kendi hayatına odaklandı doğal olarak başka muhabbetimiz olmadı ki! onun benim aileme karşı yaptığı çok büyük bir hata var kardeşimin adını konseyde ağzına alarak beni orada çok kötü bir şekilde lanse etmeye çalıştı. Bazı şeyleri yediremediği için yani son 4’de benim olmamı yediremediği için kendisi çeşitli hiç hoş olmayan yani insanlık duygusunu içinde barındıracak bir insanın söyleyemeyeceği kelimeler sarf etti benim için o silinmiştir!.."

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