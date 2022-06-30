Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor'dan elenen Batuhan Karacakaya'ya olay gönderme! "Birileri yine benim yüzümden..."

Survivor'ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Batuhan Karacakaya'ya yaptığı göndermeyle dikkat çekti. Batuhan Karacakaya geçtiğimiz haftalarda Survivor konseyinde, Aleyna Kalaycıoğlu'nu isim vermeden engelli kardeşi Cansu Kalaycıoğlu üzerinden prim yaptığını ima ederek eleştirmişti. İkili arasında başlayan gerginlik sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni göndermesi olay yarattı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NDAN BATUHAN'A OLAY GÖNDERME

Survivor 2022 All Star yarı finalinde çıktığı SMS oylaması sonucunda rakiplerinden düşük oy alarak Survivor'a yarı finalde veda eden Batuhan Karacakaya bu sene de finali göremedi.

Batuhan Karacakaya'nın yarı finalde elenmesinin ardından eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun göndermesi olay oldu. Kalaycıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birileri yine benim yüzümden şampiyon olamadı sanırım :)" sözleriyle olay bir göndermede bulundu.

'ENGELLİ KARDEŞ' GÖNDERMESİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Survivor 2021 yarışmasında 7'inci olan Batuhan Karacakaya, elenmesinin sebeplerinden birini de Aleyna Kalaycıoğlu'na bağlamış ve mağdur edebiyatı yaptığını belirtmişti.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun engelli kardeşi Cansu Kalaycıoğlu üzerinden prim yaptığını belirten Batuhan Karacakaya açıklamasında, "Ben kimden korkuyorum biliyor musuunuz? Son 20 gün kala buraya tırnaklarımla kazıya kazıya geldikten sonra, bir anda birinin çıkıp engelli bir kardeşimizden hikaye yaratmasından korkuyorum. Anlatabiliyor muyum?" sözleriyle olay yaratmıştı.



