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Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir sevgili mi? İddialar sürerken yeni poz

13.08.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasında öne çıkan Aleyna Kalaycıoğlu ve Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir'in sevgili olduğu iddiası Instagram'ın gündeminde. Aleyna Kalaycıoğlu konuyla ilgili açıklama yapmazken bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir sevgili mi? İddialar sürerken yeni poz

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, stresli geçen yarışma sonrası soluğu tatilde aldı. Sık sık tatil pozlarını paylaşan Survivor Aleyna'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir arasındaki aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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İkilinin bir süredir beraber olduğu konuşuluyor. İki isim de konu hakkında bir açıklama yapmazken Survivor Aleyna yeni pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Ekran Alıntısı

Aleyna Kalaycıoğlu son olarak bikinili pozunu paylaşarak "E biraz kilo alındı tabii" yorumunda bulundu. Ünlü yarışmacının pozuna "Aşk iddialarına açıklama yapmayacak mısın?" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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