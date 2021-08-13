Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir sevgili mi? İddialar sürerken yeni poz

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, stresli geçen yarışma sonrası soluğu tatilde aldı. Sık sık tatil pozlarını paylaşan Survivor Aleyna'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir arasındaki aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

İkilinin bir süredir beraber olduğu konuşuluyor. İki isim de konu hakkında bir açıklama yapmazken Survivor Aleyna yeni pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Aleyna Kalaycıoğlu son olarak bikinili pozunu paylaşarak "E biraz kilo alındı tabii" yorumunda bulundu. Ünlü yarışmacının pozuna "Aşk iddialarına açıklama yapmayacak mısın?" yorumları yağdı.

