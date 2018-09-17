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Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.09.2018 23:59 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, gözyaşları içinde çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Twitter'da ise Emrah Karaduman'ı etiketleyen Aleyna Tilki, 'Bir daha can yakma. Gün gelir barışırız konuşuruz ama bu zehiri atma zorunluluğum vardı' notunu yazdı. Aleyna Tilki'nin bu paylaşımları 'Emrah Karaduman'la ayrıldılar mı?' sorusunu akılla getirdi. Yıldız Tilbe ise attığı tweet'le genç şarkıcıya destek verdi.

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki yaptığı son paylaşımlarla şaşırttı. Aleyna Tilki sosyal medya hesabından sevgilisi Emrah Karaduman'a çok sert sözlerle yüklendi. Önce Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tilki, ardından bu paylaşımlarını alıntılayarak Instagram hesabından da paylaştı.

AĞLAYARAK SİTEM ETTİ
Aleyna Tilki, son olarak ağladığı bir videoyu Instagram hikayesinden paylaşarak, 'Bugüne kadar halk ne istediyse onu yaptım, kalbim neye izin verdiyse onu yaptım. Bugünden sonra sadece kendim için bir şey yapmaya karar verdim' dedi.

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'EMRAH KARADUMAN'LA AYRILDI MI?
Öte yandan Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ı sosyal medyadan sildi. Aleyna Tilki'nin Emrah Karaduman'ı silmesi kafaları karıştırdı. Aleyna Tilki, Twitter hesabından Emrah Karaduman’ı etiketleyerek “Bir daha da can yakma” yazdı. Aleyna Tilki'nin tweet'leri şöyle:

"Kalp kırmayın artık.

Ben merkezli düşünce ve çıkar tabanlı ilişkilere dikkat edin. Zira can yakıyor... Ben yaşadım oradan biliyorum. Aslolan önemsediğiniz kadar önemsenmek, değer verdiğiniz kadar değer görmek olmalı.

Ayıplıyorum. Çok vefalı büyümemden mi,farklı bir vicdanla büyümekten mi,bana emek verenlere inanılmaz vefa hissetmekten mi garipsiyorum bunları bilmiyorum.Belki de ben fazla düşünceliyimdir,sorun bendedir. Buyüzden Ayıplıyorum sadece... Başka bişey yapmıyorum. Kibarca,içten içe..

Kibarca kırılıyor kalbim... Sessizce kırıldı hep. Bana bile haber vermedi... O derece vefalı....

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YILDIZ TİLBE'DEN DESTEK GELDİ
Aleyna Tilki'nin paylaşımlarını gören Yıldız Tilbe de genç şarkıcıya destek verdi. Aleyna Tilki'ye Twitter'dan cevap yazan Tilbe, 'Canını sıkma bebişim , daha neler göreceksin , güzel şeyler başarıcaksın , barışırsınız , hatasız kul olmazmış , söze dök müziğe dök içini , mutlu ol Güzel Aleyna' notunu düştü.

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