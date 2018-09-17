Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki yaptığı son paylaşımlarla şaşırttı. Aleyna Tilki sosyal medya hesabından sevgilisi Emrah Karaduman'a çok sert sözlerle yüklendi. Önce Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tilki, ardından bu paylaşımlarını alıntılayarak Instagram hesabından da paylaştı.

AĞLAYARAK SİTEM ETTİ

Aleyna Tilki, son olarak ağladığı bir videoyu Instagram hikayesinden paylaşarak, 'Bugüne kadar halk ne istediyse onu yaptım, kalbim neye izin verdiyse onu yaptım. Bugünden sonra sadece kendim için bir şey yapmaya karar verdim' dedi.

'EMRAH KARADUMAN'LA AYRILDI MI?

Öte yandan Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ı sosyal medyadan sildi. Aleyna Tilki'nin Emrah Karaduman'ı silmesi kafaları karıştırdı. Aleyna Tilki, Twitter hesabından Emrah Karaduman’ı etiketleyerek “Bir daha da can yakma” yazdı. Aleyna Tilki'nin tweet'leri şöyle:

"Kalp kırmayın artık.

Ben merkezli düşünce ve çıkar tabanlı ilişkilere dikkat edin. Zira can yakıyor... Ben yaşadım oradan biliyorum. Aslolan önemsediğiniz kadar önemsenmek, değer verdiğiniz kadar değer görmek olmalı.