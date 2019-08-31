Aleyna Tilki: Amerika’da okuyacağım

Şarkıcı Aleyna Tilki önceki akşam makyöz Rıfat Yüzüak ile birlikte Kuruçeşme’de bir mekanda objektiflere yansıdı.

Kardeşi Ayça Tilki’nin oynadığı ‘Masal Şatosu: Sihirli Davet’ filminin galasına boşandığı anne ve babasının birlikte katılması ile ilgili konuşan Aleyna Tilki, “Onlar hep beraberler. Eş değiller ama arkadaşlar. Evliliklerini bitirdiler sadece. Hafta sonu geldiğinde genelde hep beraber mangal yapıyoruz” dedi.

Eğitimine Amerika’da devam edeceğini söyleyen şarkıcı, “Ben Amerika’da okuyacağım. Amerika’da işlerim olacak. Ayça da Amerika’da okuyacak. Biraz ailemden uzak kalacağım” şeklinde konuştu. (Snobmagazin)



