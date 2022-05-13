Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a bomba yanıt! "Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim"

Demet Akalın küs olduğu Aleyna Tilki'yi hedef alarak "adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden Fifadayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" dedi. Aleyna Tilki bu sözlere yanıtıyla olay oldu.

Aleyna Tilki bu konuda yaptığı yorumla gündeme bomba gibi düştü. Genç şarkıcı "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler spotify GLOBAL’in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim.

Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok" diyerek eski dostluğun bittiğini söyledi.

"TEK RAKİBİN MUSTAFA TOPALOĞLU"

Demet Akalın ise bu yanıt sonrası Tilki'ye "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon Fifa’ya söyleriz seni de paylaşır" dedi.

Aleyna Tilki bu yanıtı da pas geçmedi ve Akalın'a "Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa,yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine,nların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim" dedi.

