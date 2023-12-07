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Aleyna Tilki'den sert sözler: Konserlerime engel oluyorlar

07.12.2023 23:11 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki sosyal medyada paylaştığı videoyla konserlerinin iptal edilmesinden dert yandı. Tilki, sektördeki popüler sanatçıların ve güçlü isimlerin kendisine engel olduğunu söyledi. Genç şarkıcı sesi titreyerek çektiği videoda sert sözler söyleyip, küfür etti.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Tilki, sahnelere çıkışının engellendiğini X'te yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Sesi titreyerek video çeken ve açıklamalarının sonunda sektörde hep engellendiğini dile getiren Tilki, "Bu sektörün a.... koyayım" diyerek tepki gösterdi.

İşte Aleyna Tilki’nin o açıklaması:

"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum.
(Şuanda yüzyüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık)"

Aleyna Tilki, tacize uğradığı mekânlarda sahneye çıkmasının dayatıldığını ve istediği mekânlarda da sahne almasının engellendiğini duyurdu.

Paylaşımında sert mesajlar veren Aleyna Tilki, şarkı söylemeyi çok özlediğini belirtti.

"TACİZE UĞRADIĞIM YERLERDE TEKRAR ÇIKMAMI İSTİYORLAR"

"İş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi? Benim ölmemi istiyorlar. Gerçekten yok olmamı istiyorlar. Benim zamanında tacize uğradığım psikolojimin bozulduğu yerlerde tekrar çıkmamı istiyorlar. Kendimi ifade edebileceğim sahnelere çıkmama izin vermiyorlar. Organizasyonları onlar yapıyor. İstemiyorlar. Çünkü sektörü domine eden ve yaklaşık 20-30 yıldır beraber çalıştıkları insanın sözünden çıkamıyorlar. Benim moralimi bozacak mekanlara yazmaya çalışıyorlar. Ben de o mekanlara çıkamıyorum. Şarkı söylemeyi özledim ve bu özlemi gideremediğim için gerçekten hepsinin a... koyayım"


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sosyal medya Aleyna Tilki Küfür
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