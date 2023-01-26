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Aleyna Tilki'den sütyensiz pozlar' Düşük bel pantolonundan iç çamaşırını gösterdi

26.01.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin belki de en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki yine sosyal medyayı salladı. Sütyensiz haliyle pozlar veren Tilki düşük bel modasına da uydu. Tilki'nin paylaşımına "Ses gidince poz kaldı" yorumları yapıldı.

Aleyna Tilki'den sütyensiz pozlar' Düşük bel pantolonundan iç çamaşırını gösterdi

Hem klipleri hem özel hayatı hem şarkıları hem de pozlarıyla son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Aleyna Tilki'den yeni pozlar geldi. Daha önce verdiği pozlara tepki gelince "Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim" diyen Tilki durmuyor.

Son dönemde ses tellerinden yaşadığı sağlık sorunuyla gündemde olan Aleyna Tilki'nin ses tellerinin felç olduğu öne sürülmüştü. Doktoru şarkıcının bir süre daha dinlenmesi gerektiği açıklamıştı.

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ALEYNA TİLKİ İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERDİ

Şu sıralar şarkı söyleyemeyen Tilki'den iddialı pozlar geldi. Düşük bel modasına uyan Aleyna Tilki kırmızı iç çamaşırının bir kısmını göstermekten çekinmezken sütyen de tercih etmedi.

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Sosyal medyada paylaşımına "İçimdeki hayvansal içgüdü" notunu düşen Tilki takipçilerinden tepki gördü. Genç popçuya "Ses gidince poz kaldı" yorumları yapıldı.

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Aleyna Tilki sosyal medya moda

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