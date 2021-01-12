Aleyna Tilki erkeklerle ilgili yaptığı analizle gündemde! 'Aşırı kaba erkekler gibi...'

İşte Bu Benim Masalım adlı dizide Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolleri paylaşan 20 yaşındaki Aleyna Tilki, son paylaşımıyla gündem oldu.

Dizi setinden kelepçeli bir pozunu paylaşarak dikkat çeken Tilki şimdi de Twitter'daki analizleriyle gündemde.

Tilki erkeklerle ilgili analizleriyle olay oldu.

Aleyna Tilki yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Aşırı kaba erkekler gibi, aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir bence... Aşırı kibirden ve kadını küçük görmekten kaynaklanır bu aşırı kibarlık. Dengeli, anlayışlı ve saygılı insanlar kadın erkek eşitliğine inanıyorlar.

Aşırılıkların hepsi ise, negatif kod barındırır."

Instagram'da da bir pozunu paylaşan Aleyna Tilki'ye beğeni yağdı.

