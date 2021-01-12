MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki erkeklerle ilgili yaptığı analizle gündemde! 'Aşırı kaba erkekler gibi...'

Aleyna Tilki erkeklerle ilgili yaptığı analizle gündemde! 'Aşırı kaba erkekler gibi...'

12.01.2021 17:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aleyna Tilki erkeklerle ilgili yaptığı analizle gündemde! 'Aşırı kaba erkekler gibi...'

Exxen’de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım'da başrol oynayan Aleyna Tilki sosyal medyada yaptığı analizlerle olay oldu.

İşte Bu Benim Masalım adlı dizide Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolleri paylaşan 20 yaşındaki Aleyna Tilki, son paylaşımıyla gündem oldu.

Dizi setinden kelepçeli bir pozunu paylaşarak dikkat çeken Tilki şimdi de Twitter'daki analizleriyle gündemde.

Ekran Alıntısı

Tilki erkeklerle ilgili analizleriyle olay oldu.

Aleyna Tilki yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Aşırı kaba erkekler gibi, aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir bence... Aşırı kibirden ve kadını küçük görmekten kaynaklanır bu aşırı kibarlık. Dengeli, anlayışlı ve saygılı insanlar kadın erkek eşitliğine inanıyorlar.
Aşırılıkların hepsi ise, negatif kod barındırır."

igğgğgğg

Instagram'da da bir pozunu paylaşan Aleyna Tilki'ye beğeni yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Soruşturma açıldı mı? 'Çekiliş kazananlardan...' Soruşturma açıldı mı? 'Çekiliş kazananlardan...'
Başka kanala transfer oldu! Şimdi de yayın tarihi... Başka kanala transfer oldu! Şimdi de yayın tarihi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu kız gerçekden akıllı, ama insanlara kendini aptal göstermeyi bıraksın artık

En Çok Okunan Haberler

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Akılalmaz olay! Taksinin bagajından çıktı: Bakın neden yapmış

Akılalmaz olay! Taksinin bagajından çıktı: Bakın neden yapmış

Çukur'da bomba ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Çukur'da bomba ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Diğer Haberler

Haber Global'de Buket Aydın depremi! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti

Haber Global'de deprem! Buket Aydın geldi, dev isim gitti

Uraz Kaygılaroğlu ile Gamze Okutucu aşk mı yaşıyor?

Uraz Kaygılaroğlu o isimle aşk mı yaşıyor?

Reynmen 'çekiliş soruşturması' haberlerine tepki gösterdi! 'Aslı yok'

Soruşturma açıldı mı? 'Çekiliş kazananlardan...'

Beril Pozam'ın dizideki eniştesi Uğur Uzunel ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

Dizideki eniştesiyle aşk yaşıyor!

Tuğba Ekinci İbo Show için seksi elbisesini yeniden diktirdi

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

Molly-Mae Hague’den Zara McDermott’a ünlülerin en son Instagram trendi

Instagram'ın yeni trendi! Ağaca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.