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Aleyna Tilki fotoğraflarının kaldırtıldığını söyledi! İç çamaşırlı pozunu paylaştı

01.09.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozlarıyla son dönemde sık sık gündeme geliyor. Tepkileri umursamayan Tilki son olarak yatağın içinden bir pozunu paylaştı ve fotoğraflarının kaldırtıldığını söyledi. Aleyna Tilki'nin pozuna Selin Ciğerci, Serel Yereli gibi isimler de yorum yaptı.

Aleyna Tilki fotoğraflarının kaldırtıldığını söyledi! İç çamaşırlı pozunu paylaştı

Güçlü sesi ve sahne performansının dışında açıklamalarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçtiği bir pozunu yayınlamıştı. Tilki gelen tepkilere ise "Son fotomu muhafazakarlık adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" diyerek yanıt vermişti.

Aleyna Tilki gece yarısı yeni bir paylaşım yaptı. Beyaz iç çamaşırıyla yatakta poz veren genç şarkıcı "Postlarımı kaldırtsanız da yenilerini çekip atabilirim bilin yani" dedi.

Ekran Alıntısı

Tilki'nin paylaşımlarını kimin kaldırtmak istediği bilinmezken şarkıcıya, Selin Ciğerci, Serel Yereli gibi isimler de yorum yaparak destek oldu.

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Aleyna Tilki Selin Ciğerci Serel Yereli ele söyledi
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