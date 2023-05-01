Aleyna Tilki kendisiyle ilgili atılan tweet karşısında açtı ağzını yumdu gözünü! "Şeytanın kendisi..."

Genç şarkıcı Aleyna Tilki hem şarkılarıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri. Aleyna Tilki, kendisiyle ilgili atıla bir tweete tepkisiz kalamadı. Adeta ateş püskürdü.

ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASINI PAYLAŞTI

Aleyna Tilki 2018 yılında en iyi kadın pop şarkıcı dalında ödül aldı. Altın Kelebek'ten ödül alan Tilki sahnedeki konuşmasıyla gündem olmuştu.

O konuşmayı bir kullanıcı Twitter hesabında paylaştı. Kullanıcı, Tilki'nin konuşmasında, "O karakteri yarattım" dediği kısıma dikkat çekerek, "Aleyna Tilki:(..o karakteri yarattım..” Televizyonda insanları çok kolay ünlü olur, eğer şeytana tapıyorsalar." şeklinde bir paylaşım yaptı.

ÜNLÜ ŞARKICIDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Atılan bu tweet karşısında tepkisiz kalamayan Aleyna Tilki, "Yaşadığım sayısız istismar ve bu kariyer yüzünden hissettiklerimi kaldıramadığım için başka personalar yaratarak devam edebildim. Sizin gibi insanlar yüzünden artık dünyanın bir simülasyon olduğuna inanıyorum ve kendimi dünyadan çok kopuk hissediyorum. Şeytanın kendisi sizsiniz.." ifadelerine yer verdi.



