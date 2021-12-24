Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel açıkladı: Haldun Bey...

Aleyna Tilki'nin gizemli erkek arkadaşının daha önceden adı Serenay Sarıkaya ile anılan iş insanı Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı.

Geçen yaz Göcek’te Serenay Sarıkaya ile görüntülenen iş insanı Haldun Demirhisar, önceki akşam da Aleyna Tilki’yle buluştu. İkilinin geçen hafta da Etiler’deki bir mekanda yemek yediği ortaya çıktı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 2. Sayfa’ya yaptığı açıklamada “Haldun Bey kızımın 4 yıllık arkadaşı. Resimler yaparak atölyesinde kafasını dağıtır.” dedi.



