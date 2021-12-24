MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel açıkladı: Haldun Bey...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel açıkladı: Haldun Bey...

24.12.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki adı daha önce Serenay Sarıkaya ile aşk dedikodularına karışan Haldun Demirhisar ile görüntülendi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel konuya dair hemen açıklama yaptı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel açıkladı: Haldun Bey...

Aleyna Tilki'nin gizemli erkek arkadaşının daha önceden adı Serenay Sarıkaya ile anılan iş insanı Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı.

Geçen yaz Göcek’te Serenay Sarıkaya ile görüntülenen iş insanı Haldun Demirhisar, önceki akşam da Aleyna Tilki’yle buluştu. İkilinin geçen hafta da Etiler’deki bir mekanda yemek yediği ortaya çıktı.

Aleyna Tilki evli ve çocuklu isimle yakalandı! Haldun Demirhisar'ın adı Serenay Sarıkaya ile anılıyorduAleyna Tilki evli ve çocuklu isimle yakalandı! Haldun Demirhisar'ın adı Serenay Sarıkaya ile anılıyordu

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel 2. Sayfa’ya yaptığı açıklamada “Haldun Bey kızımın 4 yıllık arkadaşı. Resimler yaparak atölyesinde kafasını dağıtır.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Serenay'dan sonra Aleyna... Evli ve çocuklu iş insanı gündemdeSerenay'dan sonra Aleyna... Evli ve çocuklu iş insanı gündemde
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Haldun bey kızımın üzerinde 4 senedir resim çiziyor.Çok sanatsal bir arkadaşlıkları var lütfen...
al birini vur otekine 35 yaş küçük adamla ne arkadaşlığı..
HE HE BİZDE YEDİK

En Çok Okunan Trend Haberler

“Tarihler 2031’i gösteriyor” dedi! İstanbul’u bomboş görüntüledi

“Tarihler 2031’i gösteriyor” dedi! İstanbul’u bomboş görüntüledi

“Kocam 19 yaşında bir çocukla aldattı” dedi! İntikamı acı oldu

“Kocam 19 yaşında bir çocukla aldattı” dedi! İntikamı acı oldu

Doğum yapan adam kendisine “anne” diyen hemşireyi dövdü

Doğum yapan adam kendisine “anne” diyen hemşireyi dövdü

Güzellik kalıplarına meydan okudu! “Kolay olmuyor”

Güzellik kalıplarına meydan okudu! “Kolay olmuyor”

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Hülya Avşar'a özendi: Gerekirse 5 eniştenizin...

Hülya Avşar'a özendi: Gerekirse 5 eniştenizin...

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Kardeşi de cinsiyet değiştirmişti! Son hali...

Kardeşi de cinsiyet değiştirmişti! Son hali...

Çocuklarını gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri olay

Çocuklarını gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.