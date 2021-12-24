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  4. Aleyna Tilki evli ve çocuklu isimle yakalandı! Haldun Demirhisar'ın adı Serenay Sarıkaya ile anılıyordu

Aleyna Tilki evli ve çocuklu isimle yakalandı! Haldun Demirhisar'ın adı Serenay Sarıkaya ile anılıyordu

24.12.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki ve iki çocuk babası Haldun Demirhisar geçtiğimiz akşam birlikte görüntülendi. Yaz aylarında Serenay Sarıkaya ile adı aşk dedikodularına karışan Haldun Demirhisar yeniden magazin gündeminde yer edindi.

Aleyna Tilki evli ve çocuklu isimle yakalandı! Haldun Demirhisar'ın adı Serenay Sarıkaya ile anılıyordu

Geçtiğimiz hafta yakalanınca "Çekmeyin, polis çağırırım" diyen Aleyna Tilki yine yakalandı.

Aleyna Tilki'nin gizemli erkek arkadaşının daha önceden adı Serenay Sarıkaya ile anılan iş insanı Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı! Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Haldun Demirhisar genç şarkıcıyla yakalanınca rahat tavırlar sergiledi.

Ünlü iş insanı fotoğraflarını çeken muhabirlere zafer işareti yaptı.

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Adı daha önce de Serenay Sarıkaya ile anılan, evli ve iki çocuk babası olduğu söylenen Haldun Demirhisar yaz aylarında Sarıkaya ile birlikte tatil yapmıştı.

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş insanıyla görüntülendi!Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş insanıyla görüntülendi!

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

Şirket sahibi olan Haldun Demirhisar, yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş insanı. Otel, mimar ofisi ve restorant işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
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