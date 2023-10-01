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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel başını örtüp poz verdi! "Kandil olsaydı..."

01.10.2023 09:27 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sık sık sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı gönderilerle magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü şarkıcının annesi bu sefer başını örtüp poz verdi.

En az kızı Aleyna Tilki kadar magazin gündeminde adından söz ettiren Havva Öztel, hem paylaşımları hem de açıklamalarıyla dikkat çeken bir isim.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle de beğeni toplamıştı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel iddialı pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Aleyna Tilki'nin annesi son olarak da başını örtüp bu halini paylaştı.

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Mavi yemenisiyle poz veren Öztel paylaşımına "Kandil olaydı hayırlı kandiller derdim" notunu düştü. Kimse bu nota anlam veremedi.

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