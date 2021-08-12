Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şimdi de 'Ala Geyik' videosuyla gündemde

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı şarkıcı kızından bile daha aktif kullanıyor. Güzelliği ve fit hali ile kızını gölgede bırakan Havva Öztel son olarak sosyal medyanın fenomen olmuş videolarından birini yeniden yorumladı.

Havva Öztel'in "Ala geyik" videosu izleyenleri şaşırttı. "Büyümeyeceğim işte" diyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel takipçilerini güldürdü.

Öztel'in videoda yaptığı filtre ise dalga konusu oldu. Öztel yaptığı paylaşımla yine konuşulmayı başardı.



