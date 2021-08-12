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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şimdi de 'Ala Geyik' videosuyla gündemde

12.08.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı cesur paylaşımlarla ünlü kızı Aleyna Tilki kadar gündem olan Havva Öztel bir dönem çok izlenen Ala Geyik videosunu canlandırdı. Kendini filtreye boğan Öztel sosyal medyada dalga konusu oldu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyayı şarkıcı kızından bile daha aktif kullanıyor. Güzelliği ve fit hali ile kızını gölgede bırakan Havva Öztel son olarak sosyal medyanın fenomen olmuş videolarından birini yeniden yorumladı.

Havva Öztel'in "Ala geyik" videosu izleyenleri şaşırttı. "Büyümeyeceğim işte" diyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel takipçilerini güldürdü.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini şortlu pozuyla mesaj verdi: Kimsenin kadını olamadımAleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini şortlu pozuyla mesaj verdi: Kimsenin kadını olamadım

Öztel'in videoda yaptığı filtre ise dalga konusu oldu. Öztel yaptığı paylaşımla yine konuşulmayı başardı.


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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