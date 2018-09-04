Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı ‘Dipsiz Kuyum’ çalıntı mı?

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. Akay, bestesi Emrah Karaduman'a ait olan ve Aleyna Tilki'nin yorumuyla dün YouTube'da yayınlanarak milyonların dinlediği, ‘Dipsiz Kuyum' isimli yeni şarkının, Acıların Kadını olarak bilinen Bergen'in yorumladığı ve 29 sene önce piyasaya çıkan ‘Yıllar Affetmez' isimli şarkı ile aynı olduğunu açıkladı.

ANA TEMASI AYNI!

Konu ile ilgili bir yazı yazan Onur Akay, ”Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'la birlikte yaptığı ‘Dipsiz Kuyum' şarkısını Youtube’ta yayınladı. Şarkı, kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Ancak bestesi Emrah Karaduman'a ait olan ‘Dipsiz Kuyum' isimli şarkının ana teması, 29 sene önce Acıların Kadını Bergen'in söylediği ve sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi ise Cengiz Tekin'e ait olan, ‘Yıllar Affetmez' şarkısı ile aynı. Yine MESAM Teknik Bilim Kurulu karar verecek ve göreceksiniz eserdeki pay oranın belirlenmesi için tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmaları gerektiğine karar verilecek” İfadelerini kullandı.