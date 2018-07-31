MAGAZİN

Aleyna Tilki 'O cümleler ağzımdan çıkmadı'

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2018 22:30 | Son Güncelleme

Şarkıcı Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Türkiye'de tatil yapmam, yurtdışını tercih ederim" şeklindeki haberlere tepki gösterdi.

Aleyna Tilki 'O cümleler ağzımdan çıkmadı'

Asmalımescit'te bir eğlence kulübünden çıkarken "Türkiye'de tatil mi yapılır?" dediği iddia edilen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hakkında çıkan haberleri yalanlayan genç şarkıcı, "Ağzımdan çıkmayan cümlelerle haber olmak gerçekten sıkıcı" ifadelerini kulandı.

Aleyna Tilki'nin instagram paylaşımı şöyle:
"Zaman zaman yanlış haberler olabileceğini anlıyorum. Ama yalan habere hayır. Ağzımdan çıkmayan cümlelerle haber olmak gerçekten sıkıcı.

Tatil yapamadığım için kendimi yorgun ve yaşlı hissettiğimi söyledim ama ne yurt dışında tatil yapacağımı söyledim ne de 'Türkiye de tatil mi yapılır?' dedim. Gerçi insanlar her şeyin farkında ve benim ne söyleyip söyleyemeyeceğimi, yapıp yapmayacağımı biliyorlar artık.

Merak eden vardır belki fikrimi söyleyeyim; Türkiye'de 10 numara tatil yapılır. Zaman bulup yapanlara da çok özeniyorum."

aleyna

PARTNERBurası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?Burası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?
İdo Tatlıses'ten 'bedelli askerlik' eleştirilerine cevap İdo Tatlıses'ten 'bedelli askerlik' eleştirilerine cevap
Chrissy Teigen'den emzirme pozundan sonra şimdi de üstsüz poz!Chrissy Teigen'den emzirme pozundan sonra şimdi de üstsüz poz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki tatil instagram Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
herkesin senden beklediği cümleydi ilk söylediklerin kıvırma
zaten kızın birşey söylediği yok medya alıp ordan oraya taşıyor konuyu ve kızı linç ediyorlar. bence 18 yaşında gibi davranıyor ama bunu anlamak istemeyen koca kafalılar yermekten başka birşey bilmiyorlar. ulan 18 yaşınızdaki halinize bakın bi!
Helal sanada bu yakışır he şöyle biraz moralimiz yerine gelsin. senide bekliyoruz bodruma.
Diğer Haberler
Mine Tugay'ın son paylaşımına beğeni yağdı!

Mine Tugay'ın son paylaşımına beğeni yağdı!

Kıvanç Tatlıtuğ Organize İşler 2 filmindeki rolüyle şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğ Organize İşler 2 filmindeki rolüyle şaşırttı!

Buse Narcı'dan Sinan Akçıl için aşk dolu sözler!

Buse Narcı'dan Sinan Akçıl için aşk dolu sözler!

Burcu Biricik'in Tokyo'da kapsül otel tatili!

Burcu Biricik'in Tokyo'da kapsül otel tatili!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç pandomim dersi almaya başladı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç pandomim dersi almaya başladı

Hande Doğandemir yeni dizisi öncesi enerji depoluyor

Hande Doğandemir yeni dizisi öncesi enerji depoluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.