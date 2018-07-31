Aleyna Tilki 'O cümleler ağzımdan çıkmadı'

Asmalımescit'te bir eğlence kulübünden çıkarken "Türkiye'de tatil mi yapılır?" dediği iddia edilen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hakkında çıkan haberleri yalanlayan genç şarkıcı, "Ağzımdan çıkmayan cümlelerle haber olmak gerçekten sıkıcı" ifadelerini kulandı.

Aleyna Tilki'nin instagram paylaşımı şöyle:

"Zaman zaman yanlış haberler olabileceğini anlıyorum. Ama yalan habere hayır. Ağzımdan çıkmayan cümlelerle haber olmak gerçekten sıkıcı.

Tatil yapamadığım için kendimi yorgun ve yaşlı hissettiğimi söyledim ama ne yurt dışında tatil yapacağımı söyledim ne de 'Türkiye de tatil mi yapılır?' dedim. Gerçi insanlar her şeyin farkında ve benim ne söyleyip söyleyemeyeceğimi, yapıp yapmayacağımı biliyorlar artık.

Merak eden vardır belki fikrimi söyleyeyim; Türkiye'de 10 numara tatil yapılır. Zaman bulup yapanlara da çok özeniyorum."





