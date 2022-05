Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı! Tek düğmeli hırkası olay olunca bakın ne dedi

'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibi gündemden düşmeyen Aleyna Tilki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İddialı tarzına gelen eleştirileri göğüsleyerek yola devam eden şarkıcı Tilki sahne tarzıyla yine olay oldu. Aleyna Tilki daha önce Demet Özdemir, Buket Aydın gibi isimlerin giydiği tek düğmeli hırkayla sahneye çıktı.

Jean ve sütyensiz tarzıyla dikkat çeken Aleyna Tilki sahnede frikik verme ihtimaline rağmen korkusuzca dans etti.

Aleyna Tilki sahnedeki hallerini paylaşarak şu yorumu yaptı: "Sahnede normal hayatın bir parçası gibi giyinmeyi ve makyajsız olmayı çok seviyorum."

Aleyna Tilki'nin hayranları da paylaşıma "Parlamaya devam et" yorumlarında bulundu.