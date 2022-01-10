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Aleyna Tilki sevgilisi Uzi'nin konserinde kendinden geçti! "Bu şarkı çok sağlam geliyor"

10.01.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haldun Demirhisar ile adı aşk dedikodularına karışan Aleyna Tilki'nin rapçi Uzi ile aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Sevgilisi olduğu iddia edilen Uzi'yi konserde yalnız bırakmayan Aleyna Tilki sosyal medyada dans ettiği anları paylaştı.

'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna Tilki iddialardan sonra "Şu anda hayatımda kimse yok!" dese de Uzi'den bir an olsun ayrılmıyor. Aşk iddialarının ardından Uzi konserinde de yalnız bırakmayan Aleyna Tilki konserden paylaşımlar yaptı.

Uzi'nin sahnede olduğu anlarda dans ederek kendinden geçen Tilki her şarkıya da eşlik etti. Bostancı Gösteri Merkezi’nde Uzi'yi izleyen Aleyna Tilki dans ettiği anları paylaşıp "Bu şarkı çok sağlam geliyor" yorumunda da bulundu.

Ekran Alıntısı

"6 YILDIR ARKADAŞIM"

Geçtiğimiz ay iş insanı Haldun Demirhisar ile ilişki yaşadığı ileri sürülen Aleyna Tilki konuyla ilgili ""Haldun benim altı yıldır arkadaşım. Sürekli fotoğraflarımızı paylaşıyoruz zaten. O Türkiye'de sanat vizyonu en geniş olan insanlardan biri. Onunla beraber çok güzel bir iş de yapacağız. O benim arkadaşım" ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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