Aleyna Tilki sevgilisi Uzi'nin konserinde kendinden geçti! "Bu şarkı çok sağlam geliyor"

'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna Tilki iddialardan sonra "Şu anda hayatımda kimse yok!" dese de Uzi'den bir an olsun ayrılmıyor. Aşk iddialarının ardından Uzi konserinde de yalnız bırakmayan Aleyna Tilki konserden paylaşımlar yaptı.

Uzi'nin sahnede olduğu anlarda dans ederek kendinden geçen Tilki her şarkıya da eşlik etti. Bostancı Gösteri Merkezi’nde Uzi'yi izleyen Aleyna Tilki dans ettiği anları paylaşıp "Bu şarkı çok sağlam geliyor" yorumunda da bulundu.

"6 YILDIR ARKADAŞIM"

Geçtiğimiz ay iş insanı Haldun Demirhisar ile ilişki yaşadığı ileri sürülen Aleyna Tilki konuyla ilgili ""Haldun benim altı yıldır arkadaşım. Sürekli fotoğraflarımızı paylaşıyoruz zaten. O Türkiye'de sanat vizyonu en geniş olan insanlardan biri. Onunla beraber çok güzel bir iş de yapacağız. O benim arkadaşım" ifadelerini kullanmıştı.



