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Aleyna Tilki şezlongta iç çamaşırıyla poz verdi! Yine adından söz ettirdi

02.05.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem şarkıları hem pozları hem de açıklamalarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki son pozlarıyla gündeme geldi. "Çok yakında şarkı yapmak ve üretmek için Amerika'ya gideceğim" diyen Tilki Malibu'dan iç çamaşırlı pozlar verince yine gündem oldu.

Aleyna Tilki şezlongta iç çamaşırıyla poz verdi! Yine adından söz ettirdi

Müzik dünyasında adıdnan sıkça söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki yine gündem olan pozlara imza attı. Kısa süre önce Amerika'ya gideceğini ve bir süre dönmeyeceğini söyleyen Tilki Malibu'dan paylaştı.

Şezlongta iç çamaşırıyla poz veren Aleyna Tilki takipçilerinin bir kısmından tepki çekti.

Pozuna anlam veremeyen takipçiler "Bu pozlara ne gerek var?", "Ne anlamı var bunların", "Yazık ne saçma pozlar" yorumlarında bulundu. Bazı hayranları ise "Parti kur oy verelim" dedi.

Ekran Alıntısı

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TEPKİLERE KIZMIŞTI

Tilki daha önce kıyafetleriyle ilgili yapılan yorumlara" Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var! Madem muhafazakardınız ve bir kız çocuğunun teşhir edildiğini düşünüyorsunuz o zaman ilgilenmeniz gereken şey kıyafetlerim değil duygularım olmalıydı!" diyerek tepki göstermişti.

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