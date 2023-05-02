Aleyna Tilki şezlongta iç çamaşırıyla poz verdi! Yine adından söz ettirdi

Müzik dünyasında adıdnan sıkça söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki yine gündem olan pozlara imza attı. Kısa süre önce Amerika'ya gideceğini ve bir süre dönmeyeceğini söyleyen Tilki Malibu'dan paylaştı.

Şezlongta iç çamaşırıyla poz veren Aleyna Tilki takipçilerinin bir kısmından tepki çekti.

Pozuna anlam veremeyen takipçiler "Bu pozlara ne gerek var?", "Ne anlamı var bunların", "Yazık ne saçma pozlar" yorumlarında bulundu. Bazı hayranları ise "Parti kur oy verelim" dedi.

TEPKİLERE KIZMIŞTI

Tilki daha önce kıyafetleriyle ilgili yapılan yorumlara" Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var! Madem muhafazakardınız ve bir kız çocuğunun teşhir edildiğini düşünüyorsunuz o zaman ilgilenmeniz gereken şey kıyafetlerim değil duygularım olmalıydı!" diyerek tepki göstermişti.



