MAGAZİN

Aleyna Tilki: 'Türkiye beni hiç tanımıyor'

MAGAZİN HABERLERİ | 28.01.2018 09:36 | Son Güncelleme 11 saat önce

Aleyna Tilki 2 ay önce İngilizce eğitimi için annesi Havva Tilki ile Amerika-Los Angeles'a taşınmıştı. Okulu tatile girince İstanbul'a geldi. Soluğu sevgilisi olduğu iddia edilen, aranjörü Emrah Karaduman'ın yanında aldı

Aleyna Tilki: 'Türkiye beni hiç tanımıyor'

Kuruçeşme'deki Huqqa Cafe'den çıkarken görüntülenen Aleyna Tilki çarpıcı açıklamalar yaptı:

''Amerika'da dil eğitimi alıyorum. Birçok ırktan, cinsten insan var. Hollywood bana ilham veriyor. Sürekli şarkı yazıyorum.Anne ve babamın boşanması gayet normal. Dünyada bunu ilk biz yaşamıyoruz. Kardeşimle birlikte başımıza gelenleri olgunlukla karşıladık''

Mustafa Mert Koç ile Los Angeles'ta karşılaştık. Önceden tanışıyorduk, sohbet ettik. Sosyal medyada sevgili olduğumuz yazıldı. Ama aramızda aşk yok. Emrah'ın yeni albümünde 'Yalnız Çiçek' adlı bir şarkı söyledim. Her yaptığım gibi bu da ters köşe. Büyük ses getirecek. Klip de çekeceğiz ve çok konuşulacak.''

8580094

Aslında Türkiye, Aleyna'yı hiç tanımıyor. Bendeki tam bir sanatçı ruhu. Hatta popüler kültürden çok uzakta bir ruh taşıyorum. İnşallah günün birinde bunu gösterme şansı yakalayacağım'. Amerika'da ünlü bir şarkıcıyla düet yapmak üzereyim. İngilizcem biraz daha ilerlesin stüdyoya gireceğiz.''

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Amerika

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Belhanda, Werder Bremen'le anlaştı

Belhanda, Werder Bremen'le anlaştı

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

Okuyucu Yorumları 3 yorum
çok şımarıksın
kendini dev aynasında görmek bu heralde
Herkes tanıyor merak etme şımarık kız.
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı'dan Demet Akalın yorumu

Acun Ilıcalı'dan Demet Akalın yorumu

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Azeri kızı Günel'den İbrahim Tatlıses'e ziyaret

Azeri kızı Günel'den İbrahim Tatlıses'e ziyaret

9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan eleştirilere cevap verdi

9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan eleştirilere cevap verdi

Linet: ‘Sperm bankasından çocuk yapabilirim'

Linet: ‘Sperm bankasından çocuk yapabilirim'

Murat Kekilli'den çok sert Afrin tepkisi: 'Hainliktir, şerefsizliktir'

Murat Kekilli'den çok sert Afrin tepkisi: 'Hainliktir, şerefsizliktir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.