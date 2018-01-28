Aleyna Tilki: 'Türkiye beni hiç tanımıyor'

Kuruçeşme'deki Huqqa Cafe'den çıkarken görüntülenen Aleyna Tilki çarpıcı açıklamalar yaptı:

''Amerika'da dil eğitimi alıyorum. Birçok ırktan, cinsten insan var. Hollywood bana ilham veriyor. Sürekli şarkı yazıyorum.Anne ve babamın boşanması gayet normal. Dünyada bunu ilk biz yaşamıyoruz. Kardeşimle birlikte başımıza gelenleri olgunlukla karşıladık''

Mustafa Mert Koç ile Los Angeles'ta karşılaştık. Önceden tanışıyorduk, sohbet ettik. Sosyal medyada sevgili olduğumuz yazıldı. Ama aramızda aşk yok. Emrah'ın yeni albümünde 'Yalnız Çiçek' adlı bir şarkı söyledim. Her yaptığım gibi bu da ters köşe. Büyük ses getirecek. Klip de çekeceğiz ve çok konuşulacak.''

Aslında Türkiye, Aleyna'yı hiç tanımıyor. Bendeki tam bir sanatçı ruhu. Hatta popüler kültürden çok uzakta bir ruh taşıyorum. İnşallah günün birinde bunu gösterme şansı yakalayacağım'. Amerika'da ünlü bir şarkıcıyla düet yapmak üzereyim. İngilizcem biraz daha ilerlesin stüdyoya gireceğiz.''