Tarık Akan'ın eşi Acun Günay'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tarık Akan, 2016 yılında akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetmişti. Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay'dan 24 Mart 2025 tarihinde acı haber geldi. Nazım Hikmet Vakfı, Acun Günay'ın vefat ettiğini duyurdu.
Tarık Akan'ın hayat arkadaşı, bale sanatçısı Acun Günay; 25 Mart Salı günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isim, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Acun Günay'ın cenaze töreninden fotoğraf Nazım Hikmet Vakfı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Paylaşımda "Tarık Akan'ın otuz yıllık eşi, bale sanatçısı Acun Günay'ı bugün sonsuzluğa uğurladık. Acımızı paylaşan tüm dostlara minnetle..." ifadeleri yer aldı.
Sanat hayatına 17 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde dansçı olarak başlayan Acun Günay, 1987 yılında Yağmur Kaçakları filminde rol aldı. Uzun yıllardır Akan'ın hayat arkadaşı olan Günay, gözlerden uzak bir yaşam sürdü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum