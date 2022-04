Erol Köse'den Aleyna Tilki'ye olay sözler! "Donunu göstermek zorunda kaldıysa..."

Aleyna Tilki "Take It Or Leave It" adlı şarkısında motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp fırlattı. İç çamaşırlarıyla motor üzerinde kalan Aleyna Tilki'ye Erol Köse'den olay bir tepki geldi. Erol Köse genç oyuncuyu sert sözlerle eleştirdi.

Erol Köse açıklamasında "Aleyna Tilki cümle aleme Ramazan günü donunu göstermek zorunda kaldıysa kariyeri yerle bir olmuştur. İngilizce 3 single yapmıştır. Hiç biri tutmamıştır. Daha önce bu kızımızın 100 milyonlarca dinlenmiş klipleri, patlamış şarkıları vardır. Ama İngilizce sevdasına son 3 yıl ve birazda ekibini dinlemeyip ‘ben oldum artık’ havasına girince yerle bir olmuştur. Ve söz dinlememektedir. Ne menajerini ne de basın danışmanını dinlememektedir. Ben her şeyi bilirim deyince işte bildiğin bu.

BU ÇİĞ!

Şimdi bu şuraya geliyor ‘İşte Gülşen o kadar açtıysa ben daha ilerisine giderim. Güzelim bir sonraki etabınızı zaten ahlak polisi huzurunda yapacaksınız. Bu ne ya? Bakın erotizm ile pornografi birbirinden farklıdır. Bu çiğ. Türk gençleri senin donunu niye görsün ya? Bu kostüm falan değil bu don kardeşim. Bu gördüğüm Aleyna Tilki’ nin çaresizliğidir” dedi.