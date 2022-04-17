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Aleyna Tilki motor üstünde soyunmasını eleştirenlere yanıt verdi! "Abartmayalım"

17.04.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki 'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibiyle olay oldu. 2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuduğu dönemde üzerinde çalıştığı 'Take It Or Leave It'e iddialı bir klip çeken ve motor üstünde soyunan Tilki gelen eleştirilere bakın ne yanıt verdi.

Aleyna Tilki motor üstünde soyunmasını eleştirenlere yanıt verdi! "Abartmayalım"

Aleyna Tilki 'Take It Or Leave It' klibiyle adından söz ettirdi. Pop punk tarzdaki şarkının klibi genç şarkıcının evindeki odası ve garajında çekildi. Tilki, içinden gelerek dans ettiği şarkıda motor üstündeki halleriyle eleştirilerin hedefi oldu.

Aleyna Tilki'nin motor üzerinde soyunması ve iç çamaşırlarının ortaya çıkması tepki çekti. Gelen yorumlardan sıkılan Aleyna Tilki son olarak bir paylaşıma yanıt verdi.

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13 saatte 1 milyon izlenme olan kliple ilgili gelen yorumların birine Tilki "Klipte okuldan çıkıp garajımdaki partiye gidiyorum. Partiye okul kıyafetlerimle gitmek istemediğim için gidene kadar kıyafetlerimi değiştiriyorum. Gündelik bi olay yani. Abartmayalım artık" yanıtını verdi.

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Aleyna Tilki
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