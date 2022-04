Aleyna Tilki motor üstünde soyunmasını eleştirenlere yanıt verdi! "Abartmayalım"

Aleyna Tilki 'Take It Or Leave It' klibiyle adından söz ettirdi. Pop punk tarzdaki şarkının klibi genç şarkıcının evindeki odası ve garajında çekildi. Tilki, içinden gelerek dans ettiği şarkıda motor üstündeki halleriyle eleştirilerin hedefi oldu.

Aleyna Tilki'nin motor üzerinde soyunması ve iç çamaşırlarının ortaya çıkması tepki çekti. Gelen yorumlardan sıkılan Aleyna Tilki son olarak bir paylaşıma yanıt verdi.

13 saatte 1 milyon izlenme olan kliple ilgili gelen yorumların birine Tilki "Klipte okuldan çıkıp garajımdaki partiye gidiyorum. Partiye okul kıyafetlerimle gitmek istemediğim için gidene kadar kıyafetlerimi değiştiriyorum. Gündelik bi olay yani. Abartmayalım artık" yanıtını verdi.