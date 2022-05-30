Aleyna Tilki'yi gören Nihal Candan cinsel organını ve göğüslerini çantayla kapattığı pozları paylaştı

Nihal Candan-Bahar Candan ikilisi yaptıkları hareketle gündem oluyor. Bahar Candan hesabındaki parayla konuşulurken Nihal Candan ise çıplak pozlarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde 'Anoreksiyayım' diyen eski yarışmacı Nihal Candan, şarkıcı Aleyna Tilki'nin üstsüz pozunu görünce altta kalmadı.

Aleyna Tilki'yi gören Nihal Candan daha önce verdiği pozları paylaşarak "Benzer işler" yorumunu yaptı.

Cinsel organını ve göğüslerini çantayla kapattığı pozları paylaşan Nihal Candan herkesi şoke etti.

İTİRAF ETMİŞTİ!

Nihal Candan geçtiğimiz ay tatil pozlarını paylaşarak "Anoreksiya yeme bozukluğu tespit edildi, kendim de farkındaydım ama profun ağzından duymak... Ya çok yiyorum ya da hiç yemiyorum sonra yeme krizi atak gibi bir sürü... Sporu sevdiğim için yaparken kötü..." itirafında bulunmuştu.



