Alez de Souza'dan Muslera paylaşımı

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'ya destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Brezilyalı Alex de Souza sosyal medya hesabından, Uruguaylı kaleci için bir mesaj yayınladı.

Alex yaptığı paylaşımda, "Kardeşim, Tanrı seni korusun ve güç versin. En kısa zamanda iyileşmeni dilerim" ifadelerini kullandı.

