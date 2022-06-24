Algı Eke'nin su altı pozu olay oldu: "Deniz kızı gibi!'

Galip Dervilş, Hizmetçiler, İsimsizler, Hayat Sevince Güzel gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansıyla 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Algı Eke; Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da tatil yapıyor.

ÜNLÜ OYUNCU ALGI EKE'DEN CESUR POZ

Algı Eke tatilde çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmayı sürdürüyor. 5 gün önce çekildiği bikinili fotoğrafını "Çıplak ayak geziniyim fondada Cesario Evora Petit Pays söylesin sözlerini anlamayım kafam sussun" notuyla paylaşan ünlü oyuncu nefesleri kesti.

ALGI EGE'NİN CESUR POZU NEFESLERİ KESTİ

Paylaşımına "Türkiye’nin en muhteşem kadınısın, bayılıyorum sana", "Son derece fevkalade fevkinde" gibi çok sayıda olumlu yorum gelen Algı Eke'nin bacağındaki dövme de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ünlü oyuncu son olarak yüzerken çekildiği bir fotoğraf ile videoya yer verdi. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun sağlam ve estetik yüzdüğünü belirtti.



