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Algı Eke'nin su altı pozu olay oldu: "Deniz kızı gibi!'

24.06.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu Algı Eke tatilde çekildiği bikinili pozuyla olay oldu. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da yaptığı tatil paylaşımlarını sürdüren Algı Eke, son olarak yüzerken çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

Algı Eke'nin su altı pozu olay oldu: "Deniz kızı gibi!'

Galip Dervilş, Hizmetçiler, İsimsizler, Hayat Sevince Güzel gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansıyla 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Algı Eke; Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da tatil yapıyor.

Algı Eke'nin su altı pozu olay oldu:

ÜNLÜ OYUNCU ALGI EKE'DEN CESUR POZ

Algı Eke tatilde çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmayı sürdürüyor. 5 gün önce çekildiği bikinili fotoğrafını "Çıplak ayak geziniyim fondada Cesario Evora Petit Pays söylesin sözlerini anlamayım kafam sussun" notuyla paylaşan ünlü oyuncu nefesleri kesti.

Algı Eke'nin su altı pozu olay oldu:

ALGI EGE'NİN CESUR POZU NEFESLERİ KESTİ

Paylaşımına "Türkiye’nin en muhteşem kadınısın, bayılıyorum sana", "Son derece fevkalade fevkinde" gibi çok sayıda olumlu yorum gelen Algı Eke'nin bacağındaki dövme de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Algı Eke'nin su altı pozu olay oldu:

Ünlü oyuncu son olarak yüzerken çekildiği bir fotoğraf ile videoya yer verdi. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun sağlam ve estetik yüzdüğünü belirtti.

Algı Eke'nin su altı pozu olay oldu:

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Algı Eke
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