SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Ali Akman: Sahada en iyi performansımı vermek istiyorum

Ali Akman: Sahada en iyi performansımı vermek istiyorum

07.07.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki yıl Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyecek olan Ali Akman, ''Kendimi göstermek için elimden gelen en iyisini yapacağım. Antrenörümün ve taraftarlarımızın güvenini suistimal etmeyeceğim. Sahada en iyi performansımı vermek istiyorum” dedi.

Ali Akman: Sahada en iyi performansımı vermek istiyorum

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan Türk oyuncu Ali Akman, kendisi için düzenlenen basın toplantısında transfer olma kararını, hedeflerini ve beklentilerini anlattı. Frankfurt'a transferinin doğru bir karar olduğunu vurgulayan Akman, Bundesliga'yı çocukluğundan beri takip ettiğini söyledi. Birçok kulüpten teklif aldığını ama Frankfurt'un geleneklerinden çok etkilendiğini söyleyen genç futbolcu, ''Buraya transfer olma kararını verirken kendimi çok rahat hissettim ve bu kararın arkasındayım'' dedi.

"EINTRACHT BENİM İKİNCİ AİLEM OLDU"

Türkiye'den ayrılma kararının zor olduğunu söyleyen Akman, ''Ailemle ve arkadaşlarımla vedalaşmak çok zor oldu ama burada beni çok sıcak karşıladılar. Bana karşı olan bu samimi tutumlarından dolayı herkese sadece teşekkür ederim. Eintracht benim 2'nci ailem oldu. Burada hiç yabancılık çekmedim. Bu da buraya transfer olurken iyi bir karar verdiğimi gösteriyor'' ifadelerini kullandı.

"GOL ATMAYI İŞİM OLARAK GÖRÜYORUM"

Merkez forvet pozisyonunda kendisini rahat hissettiğini dile getiren Akman, ''Bakıldığında bir forvete göre kısayım. Agüero, Lautaro Martinez de kısa ama çok iyi goller atabiliyorlar. Ceza sahası etkinlikleri çok iyi, oyuna katılabiliyor, takımlarına her şekilde yardımcı olabiliyorlar. Ben de o tarz bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Gol atmayı işim olarak görüyorum. Gerekirse kafayla da ayakla da atarım, benim için problem yok. Sadece gol atmak değil takım arkadaşlarıma da saha içinde destek olmak istiyorum'' açıklamasında bulundu.

Öte yandan genç futbolcu, Frankfurt forması giymek için sabırsızlandığını söyledi. Heyecanlı ve beklentileri olduğunu dile getiren Akman, ''Kendimi göstermek için elimden gelen en iyisini yapacağım. Antrenörümün ve taraftarlarımızın güvenini suistimal etmeyeceğim. Sahada en iyi performansımı vermek istiyorum'" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldiGörüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldi
Kaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuşKaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuş
Jadon Sancho, Manchester United’daJadon Sancho, Manchester United’da
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

SON DAKİKA! Balotelli resmen Adana Demirspor'da!

SON DAKİKA! Balotelli resmen Adana Demirspor'da!

Kazada ölen futbolcunun kardeşi intihar etti

Kazada ölen futbolcunun kardeşi intihar etti

F.Bahçe'den Dzeko'ya inanılmaz teklif

F.Bahçe'den Dzeko'ya inanılmaz teklif

Balotelli Adana'ya değil, İstanbul'a geliyor

Balotelli Adana'ya değil, İstanbul'a geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ghezzal'ın babası resmen açıkladı! G.Saray...

Ghezzal'ın babası resmen açıkladı! G.Saray...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Vitor Pereira'nın golcüsü Santos Borre

Vitor Pereira'nın golcüsü Santos Borre

Türkiye'de görüşürüz

Türkiye'de görüşürüz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.